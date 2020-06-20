Победительница “Евровидения-2016” Джамала родила второго ребенка

20.06.2020, 11:57, Разное

Украинская певица и победительница “Евровидения-2016” Сусана Джамаладинова, известная под псевдонимом Джамала, вчера стала мамой во второй раз. У артистки и ее мужа Бекира Сулейманова родился второй сын. В Instagram Джамала опубликовала несколько черно-белых фото – одну из роддома и две с семейной фотосессии со старшим сыном, а в посте раскрыла имя новорожденного и похвалила за пунктуальность:

Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Это мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился наипунктуальнейший малыш. По статистике входит в 4%, поскольку родился в прогнозируемую дату в точное время, – написала Джамала.

Напомним, Джамала приняла участие в десятках вокальных конкурсов Украины, России и Европы. В 2009 году на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки “Новая волна” в Юрмале она получила Гран-при, поделив первое место с индонезийским исполнителем. А в 2016-м стала победительницей “Евровидения”, оставив без награды представлявшего тогда Россию Сергея Лазарева. Сразу после конкурса она объявила о помолвке со своим возлюбленным Бекиром Сулеймановым, который младше ее на семь лет. Роспись состоялась в Киеве в Исламском культурном центре, церемония заключения брака прошла при соблюдении всех традиций и религиозных обычаев татарского народа, обряд провел мулла.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)25 Апр 2020 в 11:10 PDT

О первой беременности певицы стало известно в ноябре 2017 года, а в марте 2018-го у них с супругом родился сын. В декрет певица уходить не стала и до последних дней беременности участвовала в съемках шоу “Голос”, наставником которого она является.

C рождением ребенка многое меняется, и отношение к миру и музыке в том числе. Но я не скажу, что это время для меня слишком сложное. У меня есть совершенно чудесные бабушки и дедушки, которые готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи. Важно правильно все рассчитывать и провести подготовительные работы для своего временного отсутствия,

– делилась Джамала с украинским Vogue после рождения первенца.