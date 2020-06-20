 

Арахамия считает, что мода на “новые лица” прошла. Теперь ищут управленцев с опытом

20.06.2020, 11:55, Новости дня

Мода на “новые лица” в политике и менеджменте прошла, теперь команда президента Украины Владимира Зеленского ищет “управленцев с опытом”. Об этом 19 июня в эфире телеканала “112 Украина” заявил глава фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Давид Арахамия.

“Сейчас действительно не мода, а тренд, наверное, на управленцев с опытом. Уже нет этого, как говорили, “новые лица, новый человек, он разберется” и прочее. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах”, – сказал он.

В качестве примера сложной системы Арахамия назвал “Укразалізницю”, а также госконцерн “Укроборонпром”.

По его словам, команда Зеленского сейчас занимается подбором кадров именно с таким подходом.

На участии “новых лиц” в политике партии акцентировали внимание во время парламентской кампании 2019 года. Так, партия “Слуга народа” не включала в список политиков, которые уже работали в Верховной Раде. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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