В Донецкой области подорвалась на растяжке бывшая пленница и свидетель преступлений “ДНР” Валентина Бучок

20.06.2020, 11:55, Новости дня

В Донецкой области совершено покушение на бывшую пленницу “ДНР” Валентину Бучок, которая является свидетелем преступлений террористов на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил глава общественной организации “Восточноукраинский центр общественных инициатив” Владимир Щербаченко.

Он уточнил, что женщина подорвалась на растяжке, которую установили неизвестные. Женщину госпитализировали, она жива. Подробностей о ее состоянии пока нет.

“Совершено нападение на Валентину Бучок. Валентина, бывшая пленница “ДНР”, тюрьмы “МГБ ДНР” “Изоляция”, сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в деревне, рядом с городом Константиновка Донецкой области”, – отметил он.

Щербаченко напомнил, что Бучок является свидетелем преступлений террористов “ДНР”.

Здійснено напад на Валентина Бучок. Валентина, колишня полонена "ДНР", в'язниці МГБ ДНР "Ізоляція"сьогодні зранку… Posted by Володимир Щербаченко on Reede, 19. juuni 2020

Работница “Красного креста Украины” Татьяна Борисенко на своей странице в Facebook добавила, что пока неизвестно, кто именно установил растяжку.

“Сегодня возле своего дома подорвалась на растяжке, которую установили неизвестные, Валентина Бучок. Женщина, которая была в плену больше года, которую сняли в фильме “Изоляция”, которая не молчит и говорит правду”, – заявила она.

Сьогодні біля свого дома, підірвалась на ростяжці, яку встановили невідомі, Валентина Бучок, жінка яка була в полоні… Posted by Татьяна Борисенко on Reede, 19. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.