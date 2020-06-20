Поклонники обсуждают формы Кристины Асмус в джинсах с замком на ягодицах

20.06.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Кристина Асмус опубликовала соблазнительный снимок, на котором она запечатлена в джинсах с замком на ягодицах. Актриса специально повернулась спиной, чтобы продемонстрировать свои аппетитные формы.

Этой фотографией Кристина Асмус сопроводила пост, в котором пояснила о недавней истории в такси. Актриса обычно ездит на заднем сидении, расположенном за пассажирским креслом. Рядом с собой она поставила дамскую сумочку, которая была открыта во время поездки. Водитель резко затормозил и звезде пришлось собирать содержимое сумки по всему салону авто. Кристина Асмус отметила, что ей, как настоящей женщине, необходимо вместить в дамскую сумку «полдома на всякий случай». Поэтому пришлось хорошо потрудиться, чтобы найти все вещи, которые там были.

Поклонники практически не обратили внимания на историю, которую пояснила звезда фильма «Текст». Многие акцентировали внимание на ее необычных джинсах. Часть фолловеров восхитилась фигурой и вкусом знаменитости, а некоторые раскритиковали ее за вульгарный наряд и позу.

Откровенные снимки в микроблоге Кристины Асмус, скорее, редкость. Недавно она показала серию фотографий, на которых запечатлена в полицейской форме. Актриса снимается в новом сериале, а поклонники отметили, что ей очень идет этот образ.