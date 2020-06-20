 

Протестующие снесли памятник конфедерату Альберту Пайку в Вашингтоне

20.06.2020, 11:48, Новости дня

В Вашингтоне протестующие снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка и подожгли ее.

Телеканал NBC сообщает, что протестующие собрались вокруг статуи конфедерата, которая была установлена неподалеку от штаб-квартиры полиции, и с помощью наброшенных веревок снесли ее, передает ТАСС.

После того, как памятник оказался на земле, участники протеста облили ее горючей жидкостью и подожгли. При этом полицейские, прибывшие на место происшествия, не предприняли никаких действий.

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Публикация от LDNA.TV (@ldnatv) 20 Июн 2020 в 1:03 PDT

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Публикация от Chris Bird (@chrisbirddirector) 20 Июн 2020 в 1:27 PDT

Президент США Дональд Трамп раскритиковал работу полиции Вашингтона, обвинив стражей порядка в бездействии: «Полиция Вашингтона не делает свою работу – они просто смотрели, как статую сносили и поджигали. Эти люди (поджигатели) должны быть немедленно арестованы. Позор для нашей страны!».

Отмечается, что статуя Альберта Пайка является единственным установленным в столице США памятником военачальникам Конфедерации. Всего в городской агломерации Вашингтона находится 19 статуй конфедератов.

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Публикация от SAAC/BLUVFEST (@socialartandcult) 19 Июн 2020 в 9:32 PDT

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны.

На Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.



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