 

Обвиняемого по делу об убийстве Флойда экс-полицейского отпустили под залог

20.06.2020, 11:48, Новости дня

Второй из четырех бывших полицейских Миннеаполиса, обвиняемых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в США, освобожден из тюрьмы под залог, информирует телеканал CNN.

Экс-сотрудник полиции Александер Куэнг покинул тюрьму округа Хеннепин в пятницу вечером «в рамках условного освобождения» и под залог, сумма которого составила 750 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Куэнг и двое его коллег обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда. Все они после произошедшего были уволены из полиции и задержаны.

Также другой экс-сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин обвиняется по трем пунктам: убийство 2-й степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения.

В субботу большинство жителей США отказались поддержать идею выплат афроамериканцам компенсации за рабство их предков

Напомним, погромы в Соединенных Штатах спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Мужчину похоронили в США.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как борьба за права меньшинств довела Америку до бунта.



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