Ателье SVE представило модернизированный пикап GMC Syclone

20.06.2020, 11:45, Новости дня

Ателье SVE презентовало доработанную модификацию американского пикапа GMC Syclone.

Сообщается, что эксклюзивный вариант автомобиля выпустят ограниченным тиражом всего 50 экземпляров, что может отразиться на конечной стоимости. Вместе с тем под капотом GMC Syclone установлен 5,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 750 л.с. Кроме того, пикап приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также следует выделить, что выхлопная система представлена из нержавеющей стали, а также доработана тормозная система автомобиля.

Для более привлекательного вида здесь также предусмотрели увеличенные 20-дюймовые колесные диски. Представители ателье пока удерживают в тайне подробности о том, какой окажется стоимость нового пикапа GMC Syclone.