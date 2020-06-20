 

Полина Гагарина порадовала поклонников фотографией в леопардовом бикини

20.06.2020, 11:30, Разное

Полина Гагарина призналась, что устроила себе инста-детокс, поэтому несколько дней не публиковала посты и не выходила в сторис. Недавно певица порадовала поклонников в Instagram свежей фотографией в леопардовом бикини.
По словам 33-летней артистки, иногда полезно отдыхать от телефона и социальных сетей. Полина Гагарина рассказала, как она провела последнюю неделю. На территории своего загородного дома певица установила бассейн для дочери Мии. Они практически все время проводят на свежем воздухе: загорают, купаются, играют и пьют лимонад на открытой веранде.

Полина Гагарина позировала в один из таких жарких дней в леопардовом купальнике. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками. Благодаря удачному ракурсу поклонники отметили «бесконечные» стройные ноги артистки. Также фолловеры написали, что у певицы эффектная фигура, отметив достаточно экстравагантный выбор купальника. Знаменитость засыпали комплиментами и признались, что скучали по ее публикациям и фотографиям.

Артистка неоднократно признавалась, что она не сидит на диетах, но все-таки имеет чувство меры и старается не переедать. Иногда звезда может позволить себе фастфуд и сладкое, но все это уходит благодаря регулярным тренировкам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Известный врач назвал три условия для отмены карантина в Москве

04.06 / Скандалы: Получил, упал, отжался

17.05 / Мнение: Письмо: “Выглядели идеальной семьей”

06.05 / “Как девочка”: Оксана Федорова удивила поклонников снимком без макияжа и укладки

25.03 / Мнение: О разборах писем

20.04 / Мнение: Оружие и дьявольщина

10.05 / Apple iPhone 12 впервые после iPhone 7 получит трёхкратный оптический зум

19.05 / Забота о здоровье сердца может защитить мозг от возрастных изменений

02.06 / Назван ТОП-5 лучших внедорожников, состоящих на вооружении армий

01.05 / Милонов: Фильм “Шугалей” – не частная история, а рассказ о современном терроризме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска