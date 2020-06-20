Полина Гагарина порадовала поклонников фотографией в леопардовом бикини

20.06.2020, 11:30, Разное

Полина Гагарина призналась, что устроила себе инста-детокс, поэтому несколько дней не публиковала посты и не выходила в сторис. Недавно певица порадовала поклонников в Instagram свежей фотографией в леопардовом бикини.

По словам 33-летней артистки, иногда полезно отдыхать от телефона и социальных сетей. Полина Гагарина рассказала, как она провела последнюю неделю. На территории своего загородного дома певица установила бассейн для дочери Мии. Они практически все время проводят на свежем воздухе: загорают, купаются, играют и пьют лимонад на открытой веранде.

Полина Гагарина позировала в один из таких жарких дней в леопардовом купальнике. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками. Благодаря удачному ракурсу поклонники отметили «бесконечные» стройные ноги артистки. Также фолловеры написали, что у певицы эффектная фигура, отметив достаточно экстравагантный выбор купальника. Знаменитость засыпали комплиментами и признались, что скучали по ее публикациям и фотографиям.

Артистка неоднократно признавалась, что она не сидит на диетах, но все-таки имеет чувство меры и старается не переедать. Иногда звезда может позволить себе фастфуд и сладкое, но все это уходит благодаря регулярным тренировкам.