Названа серьезная ошибка при использовании антисептиков

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20.06.2020, 11:30, Новости дня

Многие антисептики существенно снижают концентрацию патогенов, однако они будут бесполезны, если у человека немытые руки, заявили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В рекомендациях CDC говорится, что лучше всего для профилактики коронавируса подходят средства на основе спирта. Содержание этилового спирта должно быть выше 60%, а изопропилового – больше 75%. Также медики рекомендуют использовать гелеобразные антисептики, передает РАИ «Новости».

Отмечается, что такие средства существенно снижают концентрацию патогенов, однако они будут бесполезны, если у человека немытые руки.

Средства нужно тщательно растирать по всей поверхности обеих кистей до полного высыхания.

В общей сложности процедура мытья рук занимает около 30 секунд, говорится в рекомендациях, основанных на исследованиях ученых.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтвердили 7,8 тыс. новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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