 

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

20.06.2020, 11:30, Новости дня

Американская актриса Анджелина Джоли спустя год после официального окончания бракоразводного процесса рассказала о причине расставания с актером Бредом Питтом.

«Я рассталась с ним ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение», – передает РИА «Новости» ее слова со ссылкой на журнал Vogue.

Она также отметила, что во время бракоразводного процесса журналисты воспользовались ее молчанием, и дети прочитали ложь о себе в СМИ. По словам Джоли, она регулярно напоминает им, что они должны «думать своей головой».

Напомним, бывшие супруги завершили раздел имущества и оформили опеку над шестью детьми.

В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.

Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шестеро детей, трое из которых приемные.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Врач указал на парадоксальную ситуацию с коронавирусом в Москве

17.06 / США введут новые санкции против Сирии

14.05 / Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G представят 19 мая

15.04 / Еврокомиссия оценила последствия неорганизованной отмены карантина в Европе

13.04 / В Узбекистане ввели штрафы за оскорбление пациентов с коронавирусом – от 930 до 4660 долларов

09.05 / Кулеба: Новый посол США – классный мужик

29.04 / Оператор «Северного потока – 2» назвал сроки завершения проекта

15.04 / Министр здравоохранения Польши – забыть о нормальном отпуске — эпидемия продлится не менее года

17.06 / Легендарный теплоход “Максим Горький” подготовили к плаванию

14.05 / Источник: США обдумывают санкции в ответ на поставки топлива из Ирана в Венесуэлу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска