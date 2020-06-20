Анна Калашникова отметила день рождения и получила подарки от таинственного поклонника

20.06.2020, 11:30, Разное

Модель Анна Калашникова с размахом отметила свой день рождения. Знаменитость похвасталась, что получила множество подарков от таинственного поклонника.

Именинница поделилась кадрами со своего праздника в микроблоге Instagram. День рождения она праздновала в загородном доме. Анна Калашникова показала большой торт, а также рассказала, что брат подарил ей кольцо с бриллиантами. Сюрпризом для знаменитости стал визит загадочного поклонника, который завалил ее подарками. Именинница получила от него различные букеты цветов, огромного плюшевого медведя и презенты, которые нужно открывать без посторонних глаз.

Ранее у модели были романтические отношения с Прохором Шаляпиным. Однако сейчас ее сердце свободно, поэтому у нее множество поклонников.