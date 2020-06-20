 

В Кремле ответили на намеки Лукашенко о вмешательстве в выборы

20.06.2020, 11:23, Разное

Российский след Лукашенко усмотрел в деле против высокопоставленных сотрудников “Белгазпромбанка”. Бывший его руководитель и один из лидеров оппозиции на выборах главы Белоруссии Виктор Бабарико оказался за решеткой.

Глава государства уверен, что ему фактически удалось предотвратить переворот. Лукашенко рассказал, что силовики сыграли на опережение и сорвали план по дестабилизации ситуации в стране. Он призвал отнестись к этой информации максимально серьезно: по его словам, этим процессом управляли кукловоды из-за рубежа.

Конкретизировали обвинения в Комитете государственного контроля Белоруссии. Глава ведомства Иван Тертель отметил, что кукловодами являются топ-менеджеры в “Газпроме”. “А, может быть, и выше”, – туманно высказался он.

В Кремле решили не оставлять заявление Лукашенко и его приближенных без ответа. Позицию страны по этому вопросу обозначил представитель президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобные обвинения должны быть подкреплены какими-либо доказательствами.

“Интересы российских компаний всегда находятся под защитой государства”, – подчеркнул он, тем самым дав понять, что страна “Газпром” в обиду не даст.

Песков уточнил, что у России нет собственных фаворитов на выборах президента Белоруссии. В этом плане Кремль, как известно, придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств.

Напомним, что выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. Как писали “Дни.ру”, глава государства Александр Лукашенко проводит очень жесткую политику в отношении своих конкурентов: некоторые из них уже были задержаны, другим поступают угрозы.



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