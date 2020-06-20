 

Адвокат Ефремова анонсировал «жесткий» разговор

20.06.2020, 11:08, Новости дня

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы актера Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП в Москве, сообщил о желании некоторых родственников погибшего водителя Сергея Захарова «заработать» и пообещал провести с артистом «жесткий» разговор.

Пашаев заявил, что гражданская жена Захарова «хочет стать потерпевшей, и другие родственники, и соседи, и все кому не лень», передает Starhit.

«Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать (…) Соседи погибшего говорили мне, что сам Захаров был очень порядочным, добросовестным человеком. И брат его, Валерий Владимирович, хороший парень, я с ним лично разговаривал», – добавил защитник.

По его словам, это «не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба». Кроме того, «по суду она (эта сумма) будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить», добавил он.

Адвокат также заявил, что Ефремов «по-человечески» хотел помочь семье Захарова: «Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще».

Пашаев добавил, что намерен провести «жесткий и конкретный» разговор с Ефремовым.

«Теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим», – сказал адвокат.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.



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