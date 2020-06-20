 

Из-за перекрытия болельщиками трассы в Москве возбуждено дело

20.06.2020, 11:08, Новости дня

Московская полиция возбудила дело о хулиганстве после того, как болельщики с пиротехническими «фаерами» перекрыли дорогу около стадиона «Открытие Арена», образовав дымовую завесу.

«В ходе проведенной проверки установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния. Следственной частью Следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело факту хулиганства», – сообщается на сайте столичного главка МВД.

Уточняется, что люди также нецензурно бранились, чем нарушили общественный порядок. По статье «Хулиганство» в случае совершения группой лиц, предусматривается наказание – до семи лет лишения свободы.

Как отметили в ведомстве, проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию.

Напомним, в начале июня были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту хулиганства, когда мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей в Москве, где пострадали двое прохожих. В результате штурма стрелявший был задержан, он получил ранение, также был ранен сотрудник Росгвардии. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Власти Москвы прокомментировали сообщения о сбое в системе оформления пропусков

19.04 / Бывшего юриста Трампа Коэна освободили из тюрьмы из-за эпидемии коронавируса

13.06 / Обращение Ефремова: Конец, нет уже больше никакого Ефремова

05.05 / Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью

03.06 / Зеленский создал Совет по развитию высшего образования

14.06 / Не так, как обычно: Россия отметила один из главных праздников

20.06 / Эфиопия решила заполнить плотину на Голубом Ниле без «благословения» Египта

24.04 / Ищет ли Москва возможности для снятия санкций?

27.04 / Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда

14.06 / События в Атланте: реакция политиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска