Глава UFC Уайт заявил о готовности закрыть полулегкий женский дивизион из-за Нуньез

20.06.2020, 10:55, Новости дня

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт сообщил о готовности завершить проведение боев в полулегком весовом дивизионе в случае завершения спортивной карьеры его чемпионки Аманды Нуньез. Бразильянка ранее намекнула на конец карьеры.

"Наверное, продолжать бои в полулегкой категории без Нуньез мы не будем. Совсем недавно я сказал менеджерам подписывать контракт с новыми девушками, а она заговорила об уходе, — сетует Уайт в интервью MMA Fighting. — Впрочем, Аманда может делать все, что угодно. Скоро у нее появится ребенок. Как профессионал она добилась всего".

Напомним, что Нуньез является действующей чемпионкой двух весовых дивизионов: легчайшего и как раз полулегкого. Ее предыдущий бой проходил в полулегком "весе" — 7 июня в рамках турнира UFC 250 она защитила титул в бое против Фелиции Спенсер.