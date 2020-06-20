Анджелина Джоли впервые рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом

20.06.2020, 10:50, Разное

Несколько часов назад британский Vogue опубликовал новое интервью с Анджелиной Джоли, в котором поговорил с ней об усыновлении, о работе в ООН и ее роли Посла доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев, а также задал косвенный вопрос о расставании с Брэдом Питтом и неожиданно получил на него прямой ответ. Редактор журнала спросил, как Анджелине удалось создать здоровую психологическую обстановку дома для детей после развода с их отцом. Актриса ответила:

Я решила расстаться ради благополучия моей семьи. Это было правильным решением. Я продолжаю фокусироваться на их благополучии. Некоторые воспользовались моим молчанием на эту тему, в результате чего дети увидели много лжи о себе в СМИ, но я постоянно напоминаю им – важно лишь, что они сами знают правду о себе и имеют собственное мнение. На самом деле, каждый из них очень храбрый и очень сильный.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Рассказала Анджелина об усыновлении и о том, как к этой теме относятся ее дети:

Каждый из них прошел прекрасный путь для того, чтобы обрести семью. Важно открыто говорить обо всем этом, делиться с детьми. “Усыновление” и “детский дом” – это позитивные слова в нашей семье. Моим приемным детям я не могу рассказать о беременности, но могу поделиться с ними массой деталей о том путешествии, которое я проделала, чтобы найти их, и о том, что я почувствовала, когда впервые посмотрела каждому из них в глаза.

Брэд Питт и Анджелина Джоли с Захарой и Мэддоксом в Индии

Брэд Питт и Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Паксом

Несколько лет назад Анджелина рассказывала, что никогда не планировала становиться матерью. Но все изменила ее первая поездка в Камбоджу в 2001 году, где проходили съемки фильма “Лара Крофт: Расхитительница гробниц” с ее участием. В интервью изданию Associated Press в 2016 году Анджелина рассказала следующее:

Это странно, но до того момента я даже не задумывалась о том, чтобы стать матерью. Мне не хотелось быть беременной. Я никогда не сидела с ребенком. Я вообще никогда не воспринимала себя как будущую мать. Но вдруг для меня стало очень ясным, что мой сын находится где-то в этой стране.

Встреча с ее первым сыном Мэддоксом произошла в 2002 году. Через несколько лет Анджелина назвала его именем благотворительную организацию, которая занимается проблемами здравоохранения, образования и сохранения ресурсов в сельских районах страны. Через год после усыновления Мэддокса Анджелина усыновила во Вьетнаме своего второго сына Пакса Тьена. Еще через два года, в 2005, – уже с Брэдом Питтом – дочь Захару в Эфиопии. В 2006 году у пары родилась дочь Шайло, а в 2008 году – близнецы Вивьен и Нокс.

Что касается отношений с Брэдом Питтом, пара познакомилась на съемках фильма “Мистер и миссис Смит” в 2005-м и начала встречаться спустя несколько месяцев после премьеры картины. Свадьба актеров состоялась в 2014-м в небольшом замке на юге Франции. А всего два года спустя, в сентябре 2016-го, Анджелина Джоли подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Произошло это на следующий день после их ссоры на борту частного самолета. Журнал Us Weekly узнал подробности скандала. Во время перелета из Ниццы в Лос-Анджелес Питт сильно напился и начал спорить с Анджелиной, в ссору вмешался Мэддокс, после чего Брэд довольно грубо ему ответил, чем спровоцировал у Джоли приступ гнева. Перед приземлением в аэропорту Миннесоты на дозаправку Анджелина потребовала, чтобы супруг протрезвел, однако он отказался следовать ее указаниям. Служащие аэропорта слышали, как пара ругается, еще до того, как к самолету подали трап.

Брэд был в стельку пьян, он вышел и справил нужду прямо на взлетно-посадочной полосе, – рассказал журналистам работник аэропорта Коллин Линдстром. – А затем уселся в один из грузовиков и начал кататься на нем по полосе, пока не врезался в другой автомобиль.

Подлетая к Лос-Анджелесу, Джоли связалась с координатором поездки и попросила снять номер для нее и детей в одном из отелей Лос-Анджелеса. По прилете актриса с детьми сели во встречающие их автомобили и заблокировали двери. Они уехали в неизвестном направлении, а Брэд отправился домой в одиночестве. На следующий день он получил по почте бумаги о разводе.

Подробную историю романа Анджелины и Брэда можно прочитать в нашем материале.