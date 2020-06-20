 

В РФ подтвердили 7,8 тыс. новых случаев коронавируса

20.06.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 7889 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 576 тыс. 952 случая заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах», при этом 32,7% из них не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1057, Подмосковье – 591, Ханты-Мансийском АО – 280.

Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в РФ полностью выздоровело 10 тыс. 186 человек.

Всего в РФ выявлено 576 тыс. 952 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 тыс. 2 летальных исхода, выздоровели 334 тыс. 592 человека.

Накануне, 19 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7972. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 83.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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