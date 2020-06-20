Лидер КПСС призвал поддержать поправки к Конституции

20.06.2020, 10:48, Новости дня

Все члены Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и ее сторонники обязательно проголосуют за народные поправки к Конституции. Об этом сообщил лидер КПСС Андрей Богданов, который особо приветствовал поправки о недопустимости искажения истории и предоставлении качественной и доступной медицины.

Председатель центрального комитета КПСС Андрей Богданов приветствовал внесение поправок в Конституцию. «Для нас, членов КПСС, очень важна поправка о недопустимости искажения истории! Новые поколения должны знать правду – под знаменами какой партии прошла индустриализация страны, Победа над фашизмом. Первый космонавт был членом КПСС – это не должны забывать наши дети!» – говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД заявлении партии.

Политик напомнил о своем участии в Конституционном совещании в 1993 году. Но предложенные тогда Богдановым поправки не вошли в окончательный текст Конституции.

«И какое мое удивление вызвал новый текст Конституции, за который мы будем голосовать 1 июля – я в новом тексте увидел почти все свои поправки 93-го года. Это вопросы суверенитета России, вопросы здравоохранения – теперь на всей территории РФ человек имеет право на бесплатное квалифицированное и своевременное лечение! Забота о детях – теперь приоритетное направление государственной политики. Наконец-то мы сможем осудить и на большие сроки «товарищей» с заявлениями типа «берите суверенитета сколько хотите»!» – сообщил Богданов.

По словам политика, «мы дождались времен, когда чиновников будем отстранять от власти за предательство – недвижимость, банковские счета за рубежом теперь они не смогут иметь!». «Грядут новые времена! И КПСС как всегда на острие борьбы за конституционные права трудящихся! Я уверен, что все члены КПСС и нам сочувствующие 1 июля обязательно проголосуют за народные поправки в новую Конституцию», – подытожил Богданов.

Напомним, в проекте изменений статьи 72 Основного закона предлагается закрепить обязанность государства по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи, по сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни. Также предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы прописать в Конституции норму о недопустимости фальсификации истории. В Основном законе будут такие слова: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества».

Кроме того, в соответствии с пакетом поправок, в ст. 67.1 добавляется формулировка о том, что дети – важнейший приоритет государственной политики России. А в поправке к ст. 72 говорится, что в ведении государства находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье. Также государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.