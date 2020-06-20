 

Протесты в Беларуси: задержаны около 120 человек, из них как минимум 10

20.06.2020, 10:45, Новости дня

В городах Беларуси задержали около 120 человек на акциях против задержаний политиков и активистов 19 июня. Об этом сообщает правозащитный центр “Весна”.

В Минске задержали не меньше 80 человек, в Гомеле, Витебске, Бобруйске – около десяти в каждом городе. Задержанные есть также в Могилеве, Гродно, Новополоцке.

Список задержанных опубликован на Telegram-канале центра. Отмечается, что некоторых участников акции уже отпустили. 

Как сообщает ТАСС, среди задержанных в Минске – съемочная группа белорусского бюро “Радио Свобода” и оператор Reuters. Агентство уточняет, что ОМОН не дал им снимать задержания.

“Радио Свобода” отмечает, что в Минске задержали журналистку “Белсата”, фотографа портала tut.by, корреспондентов “Еврорадио”. 

Как сообщает “Настоящие время”, в Могилеве задержана журналистка TUT.BY Анжелика Василевская и корреспондент могилевского регионального телеканала 6-ТВ Александр Соболевский, в Бобруйске – журналист портала bobr.by Алеся Латинская и ее муж, правозащитник Сергей Латинский.

19 июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти сорвали “масштабный план дестабилизации” ситуации в стране. “Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси”, – сказал Лукашенко.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. 19 июня истекает срок сбора подписей претендентов в высший государственный пост. За день до этого был задержан претендент на пост президента, бывший председатель “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико. До этого в Беларуси задержали 15 действующих и бывших топ-менеджеров и работников “Белгазпромбанка”. Правоохранители считают, что банк отмывал большие суммы денег и уклонялся от уплаты налогов. В Комитете государственного контроля заявили, что Бабарико был непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности.

Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок. 

По данным Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь на 18 июня, необходимое количество подписей (не менее 100 тыс.) сдали Лукашенко и Бабарико, сообщило агентство “Интерфакс-Запад”. 

18 июня в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков – граждане выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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