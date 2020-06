Трамп непригоден для работы президентом

20.06.2020, 10:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп “не пригоден для работы” главой государства. Об этом в интервью ABC News заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, все действия нынешнего главы Белого дома на посту президента были направлены только на его переизбрание. Болтон утверждает, что Трамп настолько на этом сосредоточен, что “долгосрочные соображения отошли на второй план”.

Так, Болтон заявил, что в ходе встреч с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которые состоялись в 2018–2019 годах, Трампа больше беспокоили фотографии и реакция прессы на переговоры, тогда как его “мало беспокоили или не беспокоили вообще” результаты встреч для США.

Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном “очень большие ошибки” и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

Интервью ABC Болтон дал в преддверие выхода своей книги The Room Where It Happened (“Комната, где это произошло”). Она должна поступить в продажу 23 июня.

16 июня администрация президента США Дональда Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров, поскольку они “изобилуют секретной информацией”. Глава Белого дома пригрозил бывшему советнику “очень серьезными криминальными проблемами”, если книга таки будет опубликована. По данным телеканала CNN, Болтон не намерен отказываться от выпуска мемуаров.

Накануне американские СМИ опубликовали отрывки из книги Болтона. Бывший советник Трампа привел в мемуарах несколько историй, когда президент США делал нелепые заявления о международных делах. Например, в 2018 году накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп интересовался у помощников, является ли Финляндия частью России, или это “некий российский сателлит”. Кроме того, Болтон рассказал, что в частном порядке не раз выражал недовольство санкциями и другими ограничительными мерами, наложенными на Россию, “подолгу ворчал и жаловался”, хотя публично их отстаивал.

В интервью ABC News Болтон также рассказал, что лидеры России, Китая и КНДР всегда стремились проводить встречи с Трампом один на один, без советников, чтобы льстить президенту США и манипулировать им. По мнению бывшего советника Трампа, Путин считает, что может играть на нынешнем американском президенте, как на скрипке, и не воспринимает как серьезного противника.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал это заявление Болтона. Он сказал, что Путин неоднократно публично высказывался об американском коллеге и не считает, что им можно манипулировать.