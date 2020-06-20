Прототип обновленного спорткара Chevrolet Corvette Z06 заметили на испытаниях

20.06.2020, 10:35, Новости дня

Во время тестовых испытаний удалось запечатлеть обновленную версию спорткара Chevrolet Corvette Z06.

Вместе с тем некоторые эксперты сходятся во мнении, что обнаруженным автомобилем является модель Corvette Stingray. Однако к первому варианту в большей степени склоняет то обстоятельство, что на кузове установлено антикрыло увеличенных размеров. Таким образом, американские инженеры сумели максимально доработать аэродинамические параметры автомобиля. Кроме того, диски получат исполнение из углеволокна, за счет чего вес кузова уменьшится.

Что касается технической части данного автомобиля, то здесь предусмотрели 5,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 500 л.с. Однако есть версии, что в дальнейшем спорткар получит усовершенствованную модификацию с мощностью порядка 600 л.с.