Бренд Haval подвел итоги работы за год в России

20.06.2020, 10:35, Новости дня

Ровно год назад в РФ стал функционировать завод китайской марки Haval.

Вместе с тем производственная площадка активно функционирует на территории Тульской области. Наиболее продаваемым на российском рынке остается кроссовер Haval F7, который сумел опередить ближайшего конкурента – Geely Atlas. Кроме того, в компании совсем недавно сообщили о выходе 10-тысячного экземпляра автомобиля на российском рынке и им оказался Haval F7. Кроме того, ежегодный выпуск составляет до 80 тысяч машин, однако в случае необходимости эти цифры могут увеличить вдвое.

В настоящее время на территории площадки в Тульской области функционируют 76 роботов, которые максимально упрощают процесс сборки новых автомобилей. В РФ производятся кроссоверы F7 и F7x, а также полноразмерные внедорожники H5 и H9.