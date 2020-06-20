Марина Александрова показала редкий снимок с семилетним сыном Андреем

20.06.2020, 10:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Марина Александрова показала несколько фотографий с отдыха в Крыму. Актриса поделилась редкой публикацией с семилетним сыном Андреем, фотографии которого практически невозможно увидеть в Сети.

Артистка вместе с сыном, который появился на свет от режиссера Андрея Болтенко, позировали на фоне горных пейзажей и моря. Марина Александрова процитировала Владимира Высоцкого, сопроводив свою публикацию строками из «Гимна морю и горам». Фолловеры пришли в восторг от красоты, которую показала знаменитость. Поклонники пожелали ей приятного отдыха.

Кроме сына Андрея у актрисы растет четырехлетняя дочь по имени Екатерина. В официальном браке Марина Александрова была всего два года, а ее супругом был актер Иван Стебунов. Еще до замужества артистка несколько лет жила в гражданском браке со своим коллегой – Александром Домогаровым.