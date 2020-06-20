 

Помолодевшая Лолита похвасталась перед поклонниками новой стрижкой

20.06.2020, 10:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Лолита опубликовала видео, на котором призналась в «любви до гроба» молодому человеку. Им оказался парикмахер, который сделал певице стильную стрижку, с которой она помолодела на 20 лет.
Лолита вновь решилась на смену имиджа. Во время самоизоляции она самостоятельно отрезала себе волосы, а также делала цветные пряди. Однако теперь артистка коротко подстриглась, сделав эффектное каре. Поклонники оценили преображения 56-летней знаменитости и написали в комментариях, что в новом образе она выглядит намного моложе. Многие фолловеры написали, что Лолите очень идет эта стрижка, так как освежает ее. Также подписчики отметили, что у звезды «такая бешеная энергетика, что она даже с прической «под ноль» будет красоткой».

Артистка представила молодого человека, который причастен к ее кардинальным изменениям во внешности. По словам Лолиты, парикмахера ей порекомендовали ее звездные коллеги. У мастера, которого певица назвала «художником в своем деле», есть даже патент на собственную стрижку. В конце видео Лолита пошутила, что она теперь будет как Ольга Бузова, и обратилась к подписчикам со стандартным вопросом поющей телеведущей: «Ну как Вам?».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Исследователи доказали, что коронавирус не передаётся половым путём

10.04 / Кашляющая Дана Борисова пожаловалась на ухудшение самочувствия

10.04 / В Башкирии из-за пандемии коронавируса закрыли все кладбища

22.05 / Эксперты рассказали, как изменятся в России цены на автомобили

09.05 / «Наслаждайтесь»: Милла Йовович прочла сказку «Муха-Цокотуха» на русском языке

04.06 / Lancet проверит данные о неэффективности гидроксихлорохина против COVID-19

13.06 / Стал известен главный соперник Лукашенко на президентских выборах

04.06 / Россия делает то, что делает всегда. Но теперь к ней присоединился Китай

21.04 / «Худшее впереди»: В ВОЗ предсказывают ухудшение ситуации с COVID-19

26.05 / Известный врач описал сценарий второй волны коронавируса в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска