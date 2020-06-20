Помолодевшая Лолита похвасталась перед поклонниками новой стрижкой

20.06.2020, 10:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Лолита опубликовала видео, на котором призналась в «любви до гроба» молодому человеку. Им оказался парикмахер, который сделал певице стильную стрижку, с которой она помолодела на 20 лет.

Лолита вновь решилась на смену имиджа. Во время самоизоляции она самостоятельно отрезала себе волосы, а также делала цветные пряди. Однако теперь артистка коротко подстриглась, сделав эффектное каре. Поклонники оценили преображения 56-летней знаменитости и написали в комментариях, что в новом образе она выглядит намного моложе. Многие фолловеры написали, что Лолите очень идет эта стрижка, так как освежает ее. Также подписчики отметили, что у звезды «такая бешеная энергетика, что она даже с прической «под ноль» будет красоткой».

Артистка представила молодого человека, который причастен к ее кардинальным изменениям во внешности. По словам Лолиты, парикмахера ей порекомендовали ее звездные коллеги. У мастера, которого певица назвала «художником в своем деле», есть даже патент на собственную стрижку. В конце видео Лолита пошутила, что она теперь будет как Ольга Бузова, и обратилась к подписчикам со стандартным вопросом поющей телеведущей: «Ну как Вам?».