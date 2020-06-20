 

Немецкие СМИ рассказали о способе Газпрома обойти санкции США против Nord Stream 2

20.06.2020, 10:16, Новости дня

Газопровод «Северный поток – 2» практически достроен, у США не осталось способов повлиять на ситуацию, пишут немецкие СМИ.

Газета Die Welt отмечает, что Вашингтон пытался помешать строительству газопровода, но Москве удалось обойти ограничения, передает РИА «Новости».

Так, трубоукладчик «Академик Черский», принадлежавший Газпрому, теперь записан на действующий в РФ фонд STIF, что позволяет достроить газопровод, не попадая под действие ограничений.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2», которые могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Москва заявила, что новые санкции США против «Северного потока – 2» призваны нанести прямой удар по экономике Германии, а в немецкой компании Uniper указали, что новые санкции могут нарушить суверенитет Евросоюза.

Министр энергетики Александр Новак в интервью Bloomberg назвал возможные санкции «чистой воды протекционизмом и вмешательством в дела других суверенных государств».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что проект газопровода «Северный поток – 2» обязательно будет реализован, если «немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса».

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.



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