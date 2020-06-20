Эйфелеву башню скоро откроют, но подниматься можно будет только по ступенькам

20.06.2020, 10:15, Новости дня

В Париже в скором времени возобновит работу одна из самых узнаваемых достопримечательностей французской столицы — Эйфелева башня, передаёт France 24. После продолжительного карантина здесь ввели строгие правила посещения и проводят уборку каждые два часа, однако пока подниматься придётся пешком: лифты заработают не раньше, чем через две недели.

«Железная леди» готовится к открытию. Расчерчен маршрут с соблюдением социальной дистанции, везде висят правила безопасности. Санитарный контроль ужесточили: все поверхности дезинфицируют каждые два часа вместо одного раза в день в обычное время.

ИГНАСИО АНТОНИО, менеджер по уборке: Если мы добросовестно выполняем нашу работу, я думаю, не будет никаких проблем.

Сторонняя компания будет осуществлять контроль, чтобы удостовериться, что посетители находятся в безопасности.

ПАТРИК БРАНКО РЮИВО, генеральный директор Компании по эксплуатации Эйфелевой башни: У меня два слова: осторожность и поэтапность. Именно так надо работать. «Осторожность» означает, что мы успокаиваем, выполняем все необходимые требования, а «поэтапность» — то, что нужно стремиться к возвращению к нормальной жизни. И это возвращение к нормальной жизни, по моему мнению, произойдёт в конце июля.

Верхушка Эйфелевой башни останется закрытой ещё по крайней мере две недели, как и лифты.

ЛОРАНС МИТУАР, руководительница строительными работами на башне: Сначала башня откроется только (для прохода. — ИноТВ) по лестнице, а потом, шаг за шагом мы постепенно и с достаточной осторожностью запустим лифты.

В Эйфелевой башне надеются принимать 12,5 тыс. туристов в день, что в два раза меньше, чем до карантина.

Дата выхода в эфир 19 июня 2020 года.