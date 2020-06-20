Обозреватель Bloomberg – современная ядерная гонка опаснее той, что была во времена холодной войны

20.06.2020, 10:15, Новости дня

«Аморальная, но логичная» стабильность холодной войны осталась в прошлом, при этом в настоящий момент риск ядерного конфликта продолжает расти, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут. По его словам, в долгосрочной перспективе спасти человечество может лишь «старомодный принцип мультилатерализма».



Reuters

Нынешняя ядерная гонка вооружений хуже, предыдущей, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут. В то время как стабильность холодной войны осталась в прошлом, риск ядерной войны продолжает расти.

«Лишь старомодный принцип мультилатерализма может спасти нас в долгосрочной перспективе», — считает автор.

Пока в мире бушует пандемия, мировые лидеры по понятным причинам озабочены угрозой распространения коронавируса. Но есть и другие опасности для человечества, которые требуют внимания. Одна из самых страшных — ядерная война.

«К сожалению, риск подобного конфликта продолжает расти», — подчёркивает автор.

Да, согласно последнему докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в прошлом году глобальные запасы ядерных боеголовок несколько сократились.

Но это только потому, что США и Россия, две страны, на которые все ещё приходится более 90% мировых ядерных запасов, демонтировали некоторые из своих устаревших боеголовок.

Между тем все девять стран, обладающие ядерным оружием, модернизируют свои боеголовки и системы их доставки. В ходе испытаний, проведённых на прошлой неделе, Франция успешно выпустила с подводной лодки ядерную ракету, которая может перемещаться между континентами со скоростью в 20 раз превышающей скорость звука. Другие страны, особенно Китай, пополняют свои ядерные запасы настолько быстро, насколько это возможно.

Ещё более тревожно то, что государства пересматривают свои стратегии использования этого оружия.

По словам автора, «аморальная, но логичная» стабильность холодной войны ушла в прошлое, когда две сверхдержавы сдерживали друг друга и весь мир с помощью угрозы «взаимного гарантированного уничтожения».

Например, РФ всё чаще рассматривает малые «тактические» боеголовки как возможный способ компенсировать другие слабости своих вооружённых сил. Вполне возможно, что конфликт, начинавшись с гибридной войны — с кампаний по дезинформации и солдат в форме без опознавательных знаков — может перерасти в обычную войну и ограниченный ядерный удар, который, в свою очередь, может спровоцировать ответный удар.

Звучат также предположения, что Индия могла бы смягчить свою политику, принятую в 1998 году, никогда не использовать ядерное оружие первой. И это отнюдь не праздный вопрос для страны с двумя враждебно настроенными соседями с ядерным оружием — Пакистаном и Китаем.

Только на этой неделе, между Индией и Китаем произошло столкновение на спорном участке границы в Гималаях.

«А на что может пойти Северная Корея в условиях кризиса, который она сама провоцирует?» — задаётся вопросом автор.

Между тем все усилия по ограничению или сокращению ядерного оружия уже сведены на нет. Договор между США и Советским Союзом о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был расторгнут в прошлом году после того, как Вашингтон обвинил Москву в нарушениях.

В настоящий момент два старых противника даже не близки к тому, чтобы продлить единственное оставшееся между ними соглашение о контроле над вооружениями СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

На фоне воинственности России, амбиций Китая, глупости трампистской Америки и балансирования на грани войны со стороны Северной Кореи вырисовываются мрачные перспективы.

Более того, климат в международных отношениях отнюдь не способствует выработке решений. Мировые лидеры, играющие наиболее важные роли, настолько заняты «торговыми войнами» и «вакцинным национализмом», что едва ли могут себе представить, что они сядут за стол переговоров с людьми, которых они ненавидят, но с которыми следует поговорить.

«Но они должны подняться над собой. Если они не смогут, то остальные из нас — от избирателей до военного руководства — должны заставить их. Только терпеливый мультилатерализм — это столь несексуально звучащее для альфа-самцов многосложное латинское слово — может спасти нас в долгосрочной перспективе. В противном случае — если использовать метафору «холодной войны» — народы мира окажутся в комнате, заполненной бензином, подсчитывая, у кого сколько спичек до тех пор, пока одна из них не загорится», — подытоживает обозреватель Bloomberg Андреас Клут.