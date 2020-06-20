Сергей Нетиевский впервые озвучил условия мирового соглашения с «Уральскими пельменями»

20.06.2020, 10:09, Разное

В одном из интервью Сергей Нетиевский, который является экс-директором «Уральских пельменей», впервые озвучил условия мирового соглашения с юмористическим коллективом. Конфликт между автором и актером проекта, а также его бывшей командой длится уже очень давно.

По словам Сергея Нетиевского, экс-партнеры должны вернуть займы, размер которых составляет 68,8 миллионов рублей. Эти денежные средства вывели из компании четыре года назад через договора съема. В этот период директором «Уральских пельменей» уже был Евгений Орлов. Как отметил бывший актер юмористического шоу, у него есть документальное подтверждение вывода этих денег. Экс-директор понимает, что его коллеги уже потратили эти денежные средства, поэтому готов предоставить им рассрочку платежей.

Вскоре должен состояться суд по данному вопросу. Сергей Нетиевский отметил, что пока адвокаты «Уральских пельменей» нападают на организацию, давшую коллективу взаймы, о добровольном погашении долга речь пока не идет.

Экс-директор юмористического проекта отметил, что бывшие коллеги получают сотни миллионов рублей за то, что активно реализуют сборники старых программ через канал СТС. При этом, он как актер и автор не получает вознаграждения, оговоренные в рамках контрактов.