 

Технологии: Учения по изоляции интернета в России отменили из-за коронавируса

20.06.2020, 10:06, Разное

Российское министерство связи и массовых коммуникаций объявило об отмене “учений по изоляции Рунета”, запланированные на 20 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службы ведомства сообщает “Интерфакс”. 

На учениях предполагалось отработать “противодействие угрозам устойчивости рунета в случае неисправности фрагмента сети” или в условиях “внешних воздействий природного и техногенного характера”. Отменить мероприятие было решено из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Это уже вторые учения по изоляции, отмененные в связи с эпидемией коронавируса. Предыдущие учения, планировавшиеся 20 марта (на них должны были отрабатывать блокировку зашифрованного трафика), также отменили.

Как заявили в Минкомсвязи, “проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по COVID-19”. Следующие учения планируются 20 сентября и 20 декабря.

Закон “О суверенном интернете” вступил в силу в ноябре 2019 года. Один из его кураторов в Кремле — глава Роскомнадзора Андрей Липов. Закон направлен на “сохранение устойчивости” сетевой инфраструктуры и ее защиты от внешних угроз, однако критики считают, что он введет в России тотальную цензуру в Сети, а интернет в стране станет “медленнее и дороже”. На реализацию закона заложено около 30 млрд рублей.

 



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