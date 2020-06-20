Мнение: Чехи оскорбили черных: негры – пособники Гитлера

20.06.2020, 10:05, Разное

Чехия еще никогда не была так опасно “накренена”. Черные люди со всего Земного шара обещают приехать туда – и разгромить страну. Обложка, намекающая, что черные – нацисты Гитлера – их разозлила. Подсказочка – начинайте с пабов, уж больно хороши, как и местное пиво. Да, в Чехии (прогрессивная страна) вышел журнал с обложкой, где Гитлер – негр. Намек, что самые закоренелые преступники – чернокожие, и всякие там нацисты теперь – тоже. Скинхэды, нацисты, казалось, вымерли. Ан нет. Они вернулись. Обложечка намекает на черный расизм, который уничтожает сейчас США и Великобританию. Мир перевернулся. Сегрегация наоборот. Чернокожие нацисты шагают по планете, а белые вылизывают им сапоги.

На обложечке, между прочим, надпись:

“Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?”

Какое неуважение к святому наркоману Джорджу Флойду и его пастве – маргиналов и интеллектуальных деградентов, внуков работорговцев.

Это вопрос ребром ко всем полицейским, которые сегодня стоят перед чернокожими на коленях, извиняясь за многолетнее рабство. Нет, в Чехии полиция извиняться не собирается. Более того, в статье в этом же журнале говорится, что мародеров будут не только бить и сажать, но и стрелять наповал, если придется. И скорее всего, полицейским за применение силы против “чернокожего Гитлера” ничего не будет. Потому что – все по закону. Как и должно быть.

Все верно понимают в Чехии. По планете начал свой путь чернокожий расизм и нацизм. И его пора остановить. Пусть не дубинкой полицейского. Как говорится в статье – в таком случае армейской пулей, потому что нацизм (африканский или немецкий) в Чехии не пройдет. В России, надеюсь, тоже.

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