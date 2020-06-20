Мнение: 7 великих картин про дождь

20.06.2020, 10:00, Разное

Удивительно, что такая частая в человеческой жизни вещь, как ливень, встречается в мировом искусстве за всю его историю очень редко. Давайте взглянем на самые любопытные образцы этой темы и изучим, почему на то, чтобы научиться рисовать дождь, европейцам потребовалось так много времени.



Toyokuni II. Night Rain at Oyama (Maya Mountain)

Во-первых, просто писать картины в жанре "пейзаж", без разницы, с дождем или без, европейцы учились очень долго. Первые века изобразить природу, не снабдив ее каким-нибудь религиозным или мифологическим персонажем, было немыслимо! Все протопейзажи, созданные до XVI-XVII веков, имеют какой-нибудь сюжет, оправдывающий их создание в глазах приличной публики.Так что хронологически первыми картинами на тему дождя можно считать изображения библейского Потопа. Впрочем, писать дождевые струи художники еще не умели, так что о плохой погоде на картнах о Ноевом ковчеге можно догадаться только по общей влажной атмосфере, колориту воздуха.

Босх. Потоп. 1508-16 гг.



В дальнейшие века пейзаж как самостоятельный жанр все-таки появился, но с дождливыми пейзажами оставалась проблема. Дело в том, что еще не изобрели “плэнер”: это когда художник пишет пейзаж с натуры, на открытом воздухе. Картины “конструировались” из головы, в студии, и хотя технически уже лучше получалось изображать струи, все равно, наиболее эффектными пока остаются картины, в которых ливень оправдан сюжетно.

Фрэнсис Дэнби. Потоп. Ок. 1840



В 19 веке, спасибо сентиментализму и романтизму, в жанре пейзажа происходит качественный прорыв: становится возможным писать не только конкретные детали и сюжеты, но и просто Настроение! Это влияет и на увеличение дождливых пейзажей в живописи (хотя их все равно остается достаточно мало). Одним из великих пейзажей той эпохи считается картина Тернера (мастера настроения), который запечатлел на полотне паровоз, рассекающий влажный воздух.

Уильям Тернер. Дождь, пар и скорость. 1844



Тем не менее, в 19 веке популярней все равно пейзажи, показывающие чуть более позднюю стадию — пейзаж после дождя. Ну на них действительно ведь приятней смотреть: там и солнышко обычно проглядывает, и травка так красиво блестит, отмытая. У Куинджи много таких картин, у Саврасова… “Дождливые” же пейзажи остаются вызовом мастерству художника. Потребовались импрессионисты, с их новым способом смотреть на мир и выбирать интересное, чтобы создать шедевры именно о погоде.

Камиль Писсарро. Place du Théâtre Français, Paris: Rain. 1898



Импрессионисты любили Париж в любую погоду, а поскольку дождливым этот город бывает часто, то любили они его и дождливым. В их “мокрых пейзажах” впервые появляются настоящие люди (ну, если не считать библейских утопленников из всяких “Потопов”). Это горожане, написанные крупным планом, для которых дождь — это повседневная часть жизни.

Густав Кайботт. Парижская улица в дождливую погоду. 1877



Постимпрессионисты научились уже изображать струи дождя. Они не гнались за реализмом, и поэтому у них получалось это эффектно, графично. Винсент ван Гог написал свою картину маслом, копируя знаменитую японскую гравюру Хиросиге. В этот период европейцы балдели от того, как японцы давно уже умеют обобщать и показывать линиями то, что Европа пока еще пыталась писать реалистично.

Винсент ван Гог. Мост под дождем. 1887



Наконец, в ХХ веке, в искусстве нового времени, нашедшего новые и очень странные языки, дождь на картинах приобрел совершенно удивительные формы. Например, он становится символом, как например, в этом полотне знаменитого сюрреалиста Магритта. А символом чего? Каждый может решить для себя сам, некоторые, например, считают, что это про отсутствие индивидуальности в толпе…

Рене Магритт. Голконда. 1953



А какие “дождливые”, “мокрые” картины любите вы?