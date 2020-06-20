Мнение: Если я поведу себя демократично, у меня есть шанс потерять страну

20.06.2020, 9:51, Разное

Батька Лукашенко просит не доводить до греха.

Если я поведу себя демократично, у меня есть шанс потерять страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что если он поступит демократично, то потеряет страну и его "проклянут", и его толкают на силовое разрешение ситуации в стране.

"Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", – заявил Лукашенко на совещании в пятницу в Минске.

Сюжет с совещания показало государственный телеканал "Беларусь 1".

"Другой вариант. Меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации", – добавил он.

Лукашенко при этом подчеркнул, что как лидер страны, "который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства", никому не позволит "сломать эту страну".

"На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", – подчеркнул он.

При этом, по мнению президента, люди, которые хотят изменить ситуацию в стране, "заблудшие" и не понимают, что их используют.

"Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на меры реагирования, не подталкивайте нас к этому", – резюмировал он.

https://www.interfax.ru/world/713995 – цинк

В общем, в случае чего, показным демократизмом пренебрегут. В толстовстве аля Янукович Лукашенко никогда замечен не был.

Вспомнилось изречение Эрдогана "Демократия это как поездка в трамвае. Ты едешь до определенной остановки, а потом выходишь".

PS. Кремль на происходящее в Белоруссии заявил, что это внутреннее дело белорусов и Москва вмешиваться в выборы и поддерживать каких-либо кандидатов не собирается.

Тем не менее, сегодня в Минск прилетел Лавров, для подписания документов о взаимном признании виз и интеграции в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

PS2. ЕС потребовал освободить Бабарико, но белорусские власти заявили, что тут конкретные преступления с фактурой, так что с освобождением не получится. Делом Бабарико теперь занимается КГБ Белоруссии.

PS3. Кстати, оказывается Бабарико выдвигает инициатиаву https://newgrodno.by/society/viktor-babariko-predlozhil-izmenit-konstitutsiyu-videoobrashhenie-zapisano-na-sluchaj-ego-zaderzhaniya/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=viktor-babariko-predlozhil-izmenit-konstвозврата к Конституции 1994 года (кстати, русский язык получил статус государственного уже в лукашенковской редакции Конституции).