Чемпионат России по регби. “Стрела” разгромила ЦСКА в матче дебютантов

20.06.2020, 9:42, Новости дня

Программа первого тура чемпионата РФ по регби продолжилась матчем дебютантов турнира — казанской "Стрелы" и столичного ЦСКА. Встреча, проходившая в столице Татарстана на стадионе "Тулпар", завершилась разгромной победой хозяев — 50:8.

Регбисты из Казани обозначили свое преимущество еще в первом тайме, который завершили с "сухими" 17:0 в свою пользу. После перерыва "Стрела" нарастила свое давление на оборону гостей и довела матч до разгрома с неприличным счетом.

В составе казанцев двумя попытками отметились Дзобелов, Де Вит и Тромп, Давудов и Ходин занесли еще по одной попытке, а Мораис отметился шестью точными реализациями и одним штрафным. У ЦСКА единственную попытку занес Лесников, а точный штрафной выполнил Берников.

Таким образом, "Стрела" вышла на первое место российской премьер-лиги, обогнав "Локомотив-Пенза" за счет большего количества набранных очков. Программа первого тура чемпионата завершится в субботу.