 

Владелец “Сочи”: почему мы должны были перенести игру против “Ростова”?

20.06.2020, 9:42, Новости дня

Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал скандальный матч 23 тура чемпионата РФ против "Ростова". Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу клуба с черноморского побережья.

Напомним, что накануне поединка в "Ростова" была зафиксирована вспышка коронавируса, в связи с чем весь основной состав команды был вынужден сесть на двухнедельный карантин. В связи с этим "Сочи" отказался переносить игру на поздний срок, "Ростов" отправил на матч команду 2003 года рождения.

"Понимаете, есть Роспотренадзор и правила, которые нужно соблюдать. Мы со своей стороны это сделали, готовились к игре и ничего не нарушали. Нас просили перенести игру, но никто не знает, что будет через месяц! Зачем создавать прецедент? В будущем любые команды смогут этим манипулировать… У нас два больных, давайте перенесем. Зачем? Я бы на такое не пошел", — сказал Ротенберг "Спорт-экспрессу".

"РФС огласил регламент. Еще месяц назад нам сказали, что если у вас есть больные, значит вы не соблюдали правила. Кто-то куда-то выехал… Мы никуда не выезжали и действовали в рамках. И почему я должен был перенести матч? Как бы я посмотрел в глаза своим ребятам?"

"Сочи" после разгрома команды 17-летних футболистов набрал 27 очков, поднявшись на девятое место. "Ростов" остался с 38 баллами, занимая четвертую строчку.



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