Die Welt: “Газпром” нашел способ обойти санкции США и достроить “Северный поток – 2”

20.06.2020, 9:42, Новости дня

Газопровод "Северный поток — 2" практически достроен, и у США почти нет возможности этому воспрепятствовать. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, отмечая, что Москва нашла способ обойти американские санкции против участников проекта.

Речь идет о том, что судно-трубоукладчик "Академик Черский", принадлежавшее ранее "Газпрому", теперь записано на действующий в РФ фонд STIF, передает РИА Новости. В феврале "Академик Черский" вышел из российского порта Находка, затем, обогнув южную оконечность Африки, в мае прибыл в Калининград. После этого трубоукладчик направился к берегам Германии и в этом месяце пришвартовался в гавани немецкого Засница.

Там экипаж судна готовится выполнить миссию мирового политического значения, пишет немецкое издание: проложить по дну Балтийского моря последнюю часть трубопровода "Северный поток — 2". По нему природный газ будет поступать из РФ в Германию.

Ранее первая волна санкций вынудила подрядчика "Газпрома" остановить прокладку труб. В Кремле заявляли, что новые американские санкции станут очередным проявлением недобросовестной конкуренции, и что они противоречат международному праву.

По мнению главы движения российских немцев за партию "Альтернатива для Германии" Евгения Шмидта, в немецком истеблишменте есть понимание необходимости поддержки "Северного потока — 2". "Во-первых, "Северный поток" полностью отвечает интересам Германии, потому что трубопроводный газ намного дешевле, чем альтернативный американский газ, который американцы пытаются всячески продавить на европейском рынке. Собственно, это и является причиной санкций, то есть это акт недобросовестной конкуренции, — сообщил он в начале июня в интервью телеканалу "Россия 24". — Но под нажимом американских санкций, конечно же, никто не решался открыто им противостоять. И сейчас политики, в том числе из правящей коалиции, рассуждают уже вслух о том, чтобы в случае введения санкций со стороны США ввести ответные санкции именно на сжиженный американский газ".

Планы США расширить санкции против "Северного потока-2" не изменили мнение правительства ФРГ о необходимости продолжения проекта, сообщил на уходящей неделе глава МИД ФРГ Хайко Маас. "То, что там размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не изменит нашу позицию по "Северному потоку-2", — отметил глава МИД ФРГ. По его словам, санкции, которые сейчас обсуждаются, носят экстерриториальный характер, и в Берлине их отвергают.