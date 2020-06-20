 

Россия заблокировала дистанционное голосование в Генассамблее ООН

20.06.2020, 9:33, Новости дня

Россия вместе с Венесуэлой, Ираном и Кубой нарушили так называемую процедуру умолчания во время принятия инициативы о введении временных положений о дистанционном голосовании Генассамблеи ООН в период пандемии. Об этом агентству “Укринформ” сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

“Украина обеспокоена тем, что сегодня не удалось принять решение о введении временной процедуры дистанционного голосования в Генеральной Ассамблее ООН”, – заявил Кислица.

Он подчеркнул, что в условиях нынешней чрезвычайной ситуации и пандемии Генассамблея остается ограниченной в выполнении возложенных на нее полномочий согласно Уставу ООН.

На следующей неделе ООН будет отмечать годовщину принятия своей хартии. В этой связи постоянный представитель Украины подчеркнул, что положения основополагающего документа “не только игнорируются, но и грубо нарушаются одним постоянным членом Совета Безопасности”.

“Украина вместе с нашими партнерами и другими прогрессивными членами организации будет прилагать усилия с целью возобновления полноценной деятельности Генеральной Ассамблеи во времена, когда международное сообщество ожидает от нее решительных и практических шагов по противодействию пандемии, а также решения других проблем, которые только обострились во время COVID-19”, – подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

26 марта президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на экономические санкции в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире.

25 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой МИД Йеппе Кофодом заявил, что Россия пытается манипулировать пандемией и призвать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений.

В этом году ежегодное пленарное заседание Генассамблеи ООН запланировано на 22–29 сентября. Оно может пройти в онлайн-режиме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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