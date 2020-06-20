 

В Украине обесточено 179 населенных пунктов – ГСЧС

20.06.2020, 9:33, Новости дня

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро 20 июня обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 7.00 20 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Черниговская – 101, Киевская – 49, Сумская – 23 и Житомирская – 6”, – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отметили в ГСЧС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / The Times – Facebook не готов к борьбе с фейками

21.04 / Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

28.05 / В мире: Русские отстояли георгиевскую ленточку в Латвии

22.04 / Коронавирус будет с нами еще долго

17.04 / В РПЦ рассказали о праздновании Пасхи в условиях коронавируса

29.04 / Экономика: Возрождение авиарейсов столкнется с гигантскими трудностями

21.04 / Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн

17.06 / Министр: Рынок труда в РФ прошел пандемию лучше, чем в других странах

16.06 / Кличко заявил, что число новых заболевших COVID-19 в Киеве некорректно из-за технических неполадок в Минздраве

18.05 / Футболист «Рубина» сдал положительный тест на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска