В Украине обесточено 179 населенных пунктов – ГСЧС

20.06.2020, 9:33, Новости дня

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро 20 июня обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 7.00 20 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Черниговская – 101, Киевская – 49, Сумская – 23 и Житомирская – 6”, – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отметили в ГСЧС.