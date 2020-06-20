В Украине за сутки коронавирус обнаружили еще у 841 человека
20.06.2020, 9:33, Новости дня
В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 841 человека (вчера был зарегистрирован рекордный суточный прирост – 921 заболевший). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Количество новых случаев заболевания снизилось впервые с 14 июня. В течение последних шести дней заболеваемость выросла с 648 до 921 случая. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине достигла 35 825.
За прошедшие 24 часа умерли девять пациентов, общее число жертв эпидемии составляет 994 человека. Количество выздоровевших достигло 16 406 человек (+373 по сравнению с 19 июня).
По регионам ситуация с коронавирусом такая:
Винницкая область – 1627;
Волынская область – 1743;
Днепропетровская область – 1036;
Донецкая область – 355;
Житомирская область – 1229;
Закарпатская область – 2069;
Запорожская область – 551;
Ивано-Франковская область – 1981;
Киев – 4252;
Киевская область – 2174;
Кировоградская область – 612;
Луганская область – 72;
Львовская область – 3679;
Николаевская область – 349;
Одесская область – 1232;
Полтавская область – 290;
Ровенская область – 2776;
Сумская область – 252;
Тернопольская область – 1643;
Харьковская область – 1779;
Херсонская область – 185;
Хмельницкая область – 612;
Черкасская область – 592;
Черновицкая область – 4268;
Черниговская область – 467.
Ни одного нового случая не было обнаружено только в Херсонской области. Максимальный прирост зафиксирован во Львовской (139 случаев) и Закарпатской (109) областях.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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