 

В Украине за сутки коронавирус обнаружили еще у 841 человека

20.06.2020, 9:33, Новости дня

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 841 человека (вчера был зарегистрирован рекордный суточный прирост – 921 заболевший). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Количество новых случаев заболевания снизилось впервые с 14 июня. В течение последних шести дней заболеваемость выросла с 648 до 921 случая. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине достигла 35 825.

За прошедшие 24 часа умерли девять пациентов, общее число жертв эпидемии составляет 994 человека. Количество выздоровевших достигло 16 406 человек (+373 по сравнению с 19 июня).

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

Винницкая область – 1627;
Волынская область – 1743;
Днепропетровская область – 1036;
Донецкая область – 355;
Житомирская область – 1229;
Закарпатская область – 2069;
Запорожская область – 551;
Ивано-Франковская область – 1981;
Киев – 4252;
Киевская область – 2174;
Кировоградская область – 612;
Луганская область – 72;
Львовская область – 3679;
Николаевская область – 349;
Одесская область – 1232;
Полтавская область – 290;
Ровенская область – 2776;
Сумская область – 252;
Тернопольская область – 1643;
Харьковская область – 1779;
Херсонская область – 185;
Хмельницкая область – 612;
Черкасская область – 592;
Черновицкая область – 4268;
Черниговская область – 467.

Ни одного нового случая не было обнаружено только в Херсонской области. Максимальный прирост зафиксирован во Львовской (139 случаев) и Закарпатской (109) областях. 

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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