Стало известно о ходе ликвидации последствий утечки топлива из «Фрегата» на космодроме Куру
20.06.2020, 9:30, Новости дня
Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане удаляют остатки токсичного топлива, вытекшие из разгонного блока «Фрегат», сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.
В Роскосмосе отметили, что «это достаточно длительная процедура, но после нее появится возможность определить пути устранения проблемы», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале июня российских специалистов отправили на Куру ликвидировать токсичную утечку на «Фрегате».
До этого в Роскосмосе сообщили, что утечка токсичных паров окислителя зафиксирована 21 мая в российском разгонном блоке «Фрегат», находящемся на хранении на космодроме Куру.
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