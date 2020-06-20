 

Новейшие украинские минометы признали небоеспособными

20.06.2020, 9:20, Новости дня

Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна «Укроборонпром» партию самоходных минометов «Барс-8ММК», так как у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщают СМИ.

«Укроборонпром» передал ВСУ партию мобильных минометов «Барс-8ММК» осенью 2019 года. В концерне утверждали, что минометы приняли на вооружение, однако вместо десантно-штурмовых бригад батарею мобильных минометов отправили на базу хранения в поселке Оржев, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Defence Express.

Мобильный минометный комплекс калибра 120 миллиметров создан на базе нового украинского бронеавтомобиля «Барс-8». Он позиционируется как автомобиль повышенной проходимости и устойчивости с грузоподъемностью более двух тонн.

По утверждению производителя, для подготовки к ведению огня трем членам экипажа «Барс-8ММК» потребуется всего одна минута, а уже через 20 секунд после стрельбы машина сможет покинуть огневую позицию.

Главное предназначение этого самоходного миномета – поддержка наземных подразделений в условиях современной маневренной войны.



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