 

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского: описание наград

20.06.2020, 8:39, Новости дня

В РФ учредили две новые государственные награды — орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Награды будут вручать российским и иностранным медикам, а также добровольцам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения и лекарств, за вклад в организацию медпомощи и спасение жизней пациентов.

Медаль Луки Крымского названа в честь русского и советского хирурга, ученого, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, а также религиозного деятеля.

Вручается врачам, среднему и младшему медперсоналу за вклад в оказание медпомощи, укрепление общественного здоровья, обеспечение населения качественными лекарствами. Также эту награду будут давать за изготовление инновационных медикаментов, подготовку медицинских кадров, научную деятельность. Медаль могут присвоить, в том числе, иностранным гражданам.

На медали изображен портрет Луки Крымского. На ее оборотной стороне — оливковые ветви и "чаша Гиппократа", обвитая змеей, а также надпись: "За верность долгу и силу духа".

Орден Пирогова назван в честь русского врача и ученого, основоположника военно-полевой хирургии, создателя русской школы анестезии.

Эта награда вручается за оказание медпомощи в условиях, сопряженных с риском для жизни — во время эпидемий, военных действий и других чрезвычайных ситуаций. Также орден будут присваивать за особые заслуги в медицинских науках, разработку и испытание новых медикаментов и методов лечения. Кроме того, награду будут давать за развитие волонтерства. Орден может быть вручен иностранцам. Возможно посмертное награждение.
На лицевой стороне ордена изображен портрет Николая Пирогова, на оборотной — надпись: "Милосердие, долг, самоотверженность". В большинстве случаев орден будет вручаться тем, у кого уже есть другие государственные российские награды, сообщает телеканал "Россия 24".



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