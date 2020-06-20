 

11 хоккеистов НХЛ сдали положительные тесты на коронавирус

20.06.2020, 8:39, Новости дня

Национальная хоккейная лига объявила результаты проведенного тестирования игроков клубов в рамках второй фазы возобновления текущего сезона. По итогам сдачи анализов вирус COVID-19 бЫЛ выявлен у 11 хоккеистов.

"После того, как клубам было разрешено открыть тренировочные базы 8 июня, все игроки, кто посещает эти объекты, в обязательном порядке были проверены на COVID-19, — говорится в заявлении НХЛ в Twitter. — На данный момент тестирование прошло более 200 игроков. Инфекция выявлена у 11 хоккеистов, которые теперь изолированы и следуют всем необходимым протоколам".

"НХЛ будет еженедельно предоставлять обновленные данные по количеству проведенных среди игроков тестов, а также об их результатах. В то же время, лига не планирует разглашать информацию о личности игроков и их клубов".

Отметим, что ранее стало известно о том, что шесть случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в "Тампе-Бэй Лайтнинг". Известно, что среди тех, кто сдал положительные тесты на COVID-19 есть игроки и сотрудники персонала.



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