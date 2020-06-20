Хлороформ и антибиотики: что можно встретить в куриной грудке

20.06.2020, 8:39, Новости дня

За год каждый россиянин съедает около 75 килограммов мяса, из них почти половина — куриное. Этот продукт отличается доступной стоимостью, а также пользой, поскольку в нем мало калорий и много белка. Как выбрать качественный куриный продукт? Об этом рассказали эксперты Роскачества в эфире телеканала "Россия 1".

Специалисты исследовали пять торговых марок куриных грудок, представленных в отечественных магазинах: "Троекурово", "Петруха", "Петелинка", "Мираторг" и "Приосколье". Продукцию проверили по следующим показателям: безопасность, содержание антибиотиков, хлороформа, свежесть, маркировка.

Советы по выбору куриной грудки

При покупке продукции стоит обратить внимание на ее хранение — товар должен содержаться в герметичной упаковке и при температуре от 0 до +4 градусов. При нарушении правил уже через два часа в мясе могут развиваться опасные бактерии, чаще всего сальмонеллы.

Цвет куриной грудки должен быть бледно-розовым. Желтые или синие пятна могут указать на то, что продукт несвежий или его не раз замораживали. Также можно надавить на филе пальцем и посмотреть, как быстро исчезнет ямка. Если за 20 секунд, то продукция свежая.

У некоторых людей вызывают сомнение слишком крупные куриные грудки. Накачать продукцию могут солевым раствором или каррагинаном, который удерживает влагу. Эту пищевую добавку получают из красных морских водорослей. Ее избыток в организме может спровоцировать язвы желудка и болезни кишечника. Таким образом недобросовестные производители обманывают потребителей, ведь они переплачивают за воду. Эксперты рекомендуют не приобретать полуфабрикат, поскольку он может быть накачан растворами.

Чтобы убить в продукте опасные бактерии, его стоит подвергнуть термической обработке. Специалисты рекомендуют жарить мясо не менее восьми минут при температуре в 150-200 градусов или замариновать его в растворе уксуса с чесноком. Второй способ не только убьет бактерии, но и сделает грудку сочной, а вкус пикантным.

Результаты исследований

В "Троекурово" содержание антибиотиков не превышает допустимой нормы, однако были обнаружены их следовые количества. Также в тканях выявлен хлороформ.

В "Петрухе" хлороформ выявлен также. Кислотное число жира не соответствует опережающим требованиям Роскачества, то есть мясо оказалось несвежим.

В "Петелинке" обнаружены следы антибиотиков, а также хлороформ.

Внешний вид и консистенция торговой марки "Мираторг" не соответствуют товару данной категории. Кроме того, в ней обнаружены следы антибиотика энрофлоксацина и хлороформ.

В "Приосколье" отсутствуют антибиотики. Хлорные соединения также не обнаружены. При этом кислотное число жира не соответствует опережающим требованиям Роскачества, что может свидетельствовать уже о начальной стадии порчи продукта.

Таковы результаты исследований очередного выпуска программы "Тест" на телеканале "Россия 1". В предыдущих программах эксперты Роскачества помогли выбрать хороший сервелат, а также питьевую воду.