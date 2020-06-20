Новые истории о столкновениях людей с маленькими человечками

20.06.2020, 8:34, Разное

Есть много историй о столкновениях людей с существами, похожими на маленьких людей – гномами, гоблинами, троллями и тд. И чаще всего в этих историях люди просто наблюдали за этими существами со стороны. Однако есть несколько историй, в которых эти "гномы" или "гоблины" вели себя куда более агрессивно и проникали в человеческий дом (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Гномики на крыше дома

На сайте "Phantoms and Monsters", который принадлежит известному американскому собирателю аномальных случаев Лону Стриклеру, была выложена история от очевидца, которая произошла в резервации индейцев навахо в Аризоне.

Однажды очевидец и его родители пошли в гости к их бабушке, дом которой находился достаточно далеко от других домов и стоял на отшибе, окруженный кустарником и деревьями. Праздник прошел как обычно, но к вечеру, когда на часах было 22:30 собаки бабушки внезапно начали громко выть, лаять и скулить.

Люди пытались понять, на что именно так реагируют животные, но было уже очень темно и как они не всматривались в заросли, ничего не могли увидеть. После чего они решили, что там просто какое-то дикое животное вроде койота.

Когда сам очевидец вышел на крыльцо, он увидел, что собаки бегают по двору, словно гоняются за мелким грызуном. Очевидец стал светить туда фонарем, но и тогда не увидел, за чем они бегают.

"А потом внезапно нечто спрыгнуло с дерева на стену дома моей бабушки и начало ползти по голой стене в точности такими движениями как "Человек – Паук". Трудно было поначалу разобрать что это такое, однако я вдруг понял, что это крошечный человечек, который двигается как ящерица.

Он легко полз по штукатурке, а собаки на земле сходили с ума, лаяли и рычали в его сторону. От неожиданности я завопил и побежал в дом, но ОНИ уже были и в доме! Я помню, как они ползали под моей кроватью и шумели, а судя по этому шуму, их было очень много. Я слышал скрипящие звуки, которые иногда были очень громкими.

Я не помню как долго это продолжалось, но я не мог заснуть всю ночь и мы все были очень напуганы. Когда рассвело, мы вышли на улицу. чтобы проверить дом. В целом с ним все было нормально, за исключением нескольких кусков сбитой штукатурки. Собаки лежали в сарае для инструментов, они очень устали за ночь и сейчас отдыхали.

Потом моя дядя достал лестницу и я поднялся на крышу. Я заметил там сотни крошечных белых отпечатков ладоней на плоской крыше. Они покрывали всю крышу и были маленькими, но полностью человеческими по форме. Они выделялись белым цветом, словно были окрашены краской, но когда я рассмотрел ближе, я понял, что это не краска, а что-то вроде густого мела".

После этого дядя строго наказал очевидцу никому не говорит об этом, потому что он считал этих существ духами из иного мира или оборотнями-скинуокерами, появление которых предполагает несчастья и в том числе семейные ссоры.

А потом дядя пояснил очевидцу, что давным давно их семья была проклята старейшинами племени, потому что среди них была ведьма. Эту ведьму изгнали подальше от других домов. Эта история так повлияла на очевидца, что он больше никогда не приходил в дом бабушки.

Похищение с кровати

Эта причудливая история была опубликована на сайте "Malcom's Musings" и была рассказана женщиной, которая в 1984 году жила в Голд Коаст, штат Квинсленд, Австралия.

Она только-только вернулась из поездки на семинар в Новую Зеландию, а ее дети на это время жили в доме ее подруги. Поэтому когда она приехала к себе домой, там было пусто. Она очень устала от поездки и лишь наскоро умылась и пошла спать. Но спала она недолго:

"Вдруг я поняла, что слышу звук от нескольких голосов. Они, казалось, спорили и говорили друг другу "Скорее, скорее, поспешите". Я подняла голову с подушки и начала осматриваться в поисках источников голосов. И заметила …несколько маленьких человечков.

Они пытались вытащить меня с моей кровати ногами вперед и затащить в шкаф. Шкаф стоял в полуметре от кровати и его левая створка была открыта. И теперь маленькие люди пытались затащить меня в это отверстие и одновременно оттолкнуть дверь с правой стороны, чтобы раскрыть вторую створку.

Я находилась в необычном состоянии, я могла лишь видеть и слышать, но я не имела никакого желания двигаться и практически не могла нормально мыслить, я словно была в режиме работающей видеокамеры. Я не осознавала шока или тревоги, но подумала, что я слишком тяжелая и чтобы они затащили меня в шкаф и что пока они будут делать это, я успею еще поспать.

Теперь мне кажется, что это даже не были мои мысли, а мне это внушили. В любом случае, я тут же потеряла сознание. Когда я очнулась, они уже почти полностью стащили меня с кровати и теперь я лежала головой на краю кровати и ногами у шкафа. Несколько человечков стояли вокруг моего тела и молча смотрели на меня.

Среди них были и мужчины и женщины, всего их было около шести. Один был более высоким и видимо являлся их лидером. Он внимательно смотрел мне в глаза двумя глазами, а потом одним глазам, кажется он передал мне таким образом некое "послание".

Их рост был около 2 или 2,5 фута (60-70 см) и они были одеты в одежду, которая больше походила для куда более сурового климата. Их лица были похожи на лица людей белой расы, кожа была сильно обветренной, словно они много работали на улице, и имела грязноватый оттенок. Лицевые кости у них были грубые и резко выраженные, широкие скулы, широкие челюсти, большие подбородки и большие носы.

Глаза и рот у них были широкими, но очень узкими, как щелочки. Лучший способ описать их лица это сказать, что они были словно "придавлены сверху". Словно кто-то взял тяжелый груз, поставил на макушку и груз своей тяжестью изменил форму их головы. Тела их были крепкими, с широкой грудью, широкой талией, широкими плечами. Какие у них были ноги, мне разглядеть не удалось.

После этого я снова потеряла сознание , а потом снова очнулась и снова я лежала частично на полу, а головой на кровати, а эти "гномы" стояли рядом со мной. Я все еще не испытывала страха, а они все так же переговаривались друг с другом "Поскорее", "Поспешите".

Лишь когда я поняла, что они пытаются стащить мою голову с кровати и тогда по инерции мое тело целиком соскользнет в приоткрытый шкаф, я испытала прилив адреналина. Я закричала и стала пинать их ногами, а потом прыгнула на пол и встала во весь рост. Комната казалась освещенной, а я стояла и яростно кричала на них.

Я все еще не боялась их, но я была очень озлобленной. А они стояли, переговаривались между собой и выглядели очень огорченными и печальными. Потом они все ушли в открытую дверцу шкафа и когда они скрылись в нем, мне показалось, словно они опустились под пол, словно на лифте.

Когда они исчезли, меня наконец охватил сильный ужас, было похоже на то, что эти существа намеренно подавляли мое состояние, чтобы я была спокойной во время похищения. А когда они ушли, вся их "магия" пропала".

Встречи с дуэнде в 2000 году

У аргентинского исследователя НЛО и инопланетян Алберта Росалеса в архивах есть множество аналогичных случаев из Аргентины, где люди называют этих существ дуэнде. Эти дуэнде часто описываются как напористые и агрессивные.

В 2000 году в Аргентине произошла целая волна наблюдений дуэнде, когда этих существ за несколько месяцев видело сразу несколько человек в одном и том же регионе. В июле два полицейских из района Катамарки утверждали, что столкнулись с невысоким гномоподобным существом, которое смотрело на них злобными глазами, а потом неким неведомым способом приподняло обоих мужчин и с силой уронило их на землю, после чего пропало.

В том же месяце два таксиста из Банда-де-Варела, Катамарка, тоже видели что-то подобное. Один из них услышал рядом со своей машиной странные звуки, после чего вышел наружу с металлическим прутом в руке. Его тут же некая невидимая сила подхватила и швырнуло на расстояние в три метра, а когда он поднялся с асфальта, то заметил короткое существо в большой черной шляпе, которое сидело неподалеку на заборе.

В том же 2000 году тех же существ видели и в Мексике. В декабре несколько школьников в Колониа-ла-Преса, Сьюдад-Хуарес, собирали ветки для костра во дворе школы, когда в них начали лететь камни со стороны деревьев.

Потом оттуда выскочили маленькие человечки в кепках и с искаженными лицами, вооруженные дубинками. Они напали на детей, а когда те побежали к учителю, тот успел заметить одного дуэнде, который быстро бежал по двору к лесу.