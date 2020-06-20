 

Древние ирландские короли заводили детей от родных сестер или собственных детей

20.06.2020, 8:34, Разное

В гробнице Ньюгрейндж, возраст которой исчисляется 5 тысячами лет и в которой хоронили правителей, были найдены останки человека, чьи родители приходились друг другу либо родными братом и сестрой, либо родителем и ребенком.

Даже в те древние времена в человеческих поселениях уже повсеместно существовало табу на близкородственные половые связи, однако специалисты из Тринити-коллежа, которые провели это исследование, считают, что ирландские правители имели свои взгляды на подобное.

Скорее всего они рожали детей от сестер или собственных детей потому, что хотели сохранить в "чистоте" свой "богоподобный" род или не допустить влияние "чужой" крови в ряды элитного сословия. 

Ньюгрейндж вид сверху. Фото: Ron Cogswell/flickr.com

Эксперты называют обнаруженные в Ньюгрейдж останки "продуктом инцеста первой степени", то есть родители этого человека были самыми близкими родственниками друг другу.

Ньюгрейндж считается древнее египетских пирамид – это внушительная неолитическая постройка, общим весом около 200 тысяч тонн. Ее датировка в 5 тысяч лет лишь приблизительна и иногда указывается, что скорее всего Ньюгрейндж еще древнее. 

По виду он представляет собой круглую насыпь, внутри которой есть проход, выложенный камнями и отверстия, ориентированные на дни солнечного равноденствия. К примеру во время зимнего равноденствия внутренняя камера вся наполняется солнечным светом.

Историкам и археологам мало что известно о том, каким было общество людей, построивших Ньюгрейндж, однако именно тут были найдены останки человека, порожденного от инцеста. Всего исследователи изучили останки 44 людей эпохи неолита с разных древних захоронений Ирландии и в других местах ничего подобного найдено не было.

В Ньюгрейндже этот человек был похоронен в богатой могиле с украшениями, то есть он имел очень высокий статус, был правителем или сыном правителя. По словам генетика и ведущего автора исследования Лары Кэссиди, она ранее никогда еще не сталкивалась с подобным результатом близкородственного инцеста в Ирландии. 

По ее словам, такие отношения везде считаются табу, но иногда такое происходит среди социальных элит, в основном в королевской семье. Такие связи не допускают в узкий семейный круг посторонних и защищают королевскую власть. 

Генетический анализ также установил родственные связи между мужчиной в могиле Ньюгрейнджа и останками людей из других "элитных" захоронений эпохи неолита в местах Кэрроумор и Кэрроукил в графстве Слайго. То есть род этого человека в ту эпоху и в самом деле был большим, влиятельным и знатным. 



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