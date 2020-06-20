 

“Попытка реабилитации двух диктаторов” – Страны Балтии отреагировали на намерение России оправдать пакт Молотова – Риббентропа

20.06.2020, 8:30, Новости дня

Литва, Латвия и Эстония 18 июня выступили с осуждением и критикой намерения Государственной думы РФ отменить постановление Съезда народных депутатов СССР от 1989 года, которым осуждалось заключение пакта Молотова – Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году.

Министерство иностранных дел Эстонии отметило, что пакт и секретные протоколы к нему “непосредственно привели к циничному разделению мира между двумя тоталитарными режимами и проложили путь ко Второй мировой войне, одной из самых страшных глав в нашей общей истории”.

МИД Литвы напомнил, что пакт Молотова – Риббентропа “разделил Восточную Европу на сферы влияния Германии и СССР, а также проложил путь к вторжению в Польшу в 1939 году и привел к советской оккупации стран Балтии в 1940 году”.

В министерстве подчеркнули, что “попытка реабилитации двух диктаторов [лидеров нацистской Германии Адольфа Гитлера и СССР Иосифа Сталина] неоднократно осуждалась не только международным сообществом, но и самой Россией”. Литовское внешнеполитическое ведомство надеется, что у российской Госдумы “хватит мудрости отказаться от проекта, который вернул бы сегодняшнюю Россию в ее тоталитарное прошлое”.

МИД Латвии считает, что содержащиеся в законопроекте толкования исторических событий “противоречат международно устоявшимся, неоспоримым и однозначным фактам, подкрепленные обширными документальными свидетельствами, и поэтому могут рассматриваться как искажение истории”.

“Министерство иностранных дел Латвии категорически отвергает попытки оправдать безжалостные и кровавые зверства, совершенные двумя тоталитарными режимами сталинизма и нацизма в XX веке”, – сказано в заявлении.

О позиции МИД Латвии, Эстонии и Литвы 18 июня были проинформированы российские послы.

Публикация заявлений МИД балтийских стран совпала по времени с выходом статьи президента РФ Владимира Путина, в которой он, среди прочего, называет оккупацию Литвы, Латвии и Эстонии в 1940 году “законной”. Оккупация проводилась в том числе на основании пакта Молотова – Риббентропа.

24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР принял постановление “О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении”. Документом договор от 1939 года признается “отходом от ленинских принципов советской внешней политики”, а секретные протоколы к пакту называются “сговором”. “Съезд осуждает факт подписания “секретного дополнительного протокола” от 23 августа 1939 года и других секретных договоренностей с Германией. Съезд признает секретные протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания”, – сказано в решении.

Также в постановлении говорится, что пакт и секретные протоколы к нему “находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран” (упоминаются Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия).

В конце мая 2020 года депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предложил отменить постановление Съезда народных депутатов СССР. 9 июня комитет Думы по международным делам одобрил проект закона и направил его на дальнейшее рассмотрение.



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