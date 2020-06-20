 

В Бразилии коронавирусом заразилось более 1 млн человек, за последние сутки – почти 55 тысяч

20.06.2020, 8:30, Новости дня

В Бразилии общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Так, по состоянию на утро в Бразилии заразилось 1 032 913 человек (54,77 тыс. из них – за последние сутки). Около половины заболевших уже выздоровели (507,2 тыс.). 48 954 человека скончались (1,2 тыс. – за последние 24 часа).

Таким образом, Бразилия занимает второе место в мире по общему количеству подтвержденных случаев COVID-19 и числу летальных исходов, уступая только США (по данным Университета Джонса Хопкинса, в Штатах заразилось 2,21 млн человек, из которых 119 тыс. умерли, 606 тыс. выздоровели).

Панамериканская организация здравоохранения 16 июня заявила, что в Бразилии не наблюдается замедления пандемии. Организация указала, что эпидемия еще не достигла пика в Латинской Америке, и призвала продолжать меры по предотвращению распространения инфекции.

По прогнозу Института метрик и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона (США), к августу количество летальных случаев от коронавируса в Бразилии может превысить 125 тыс. (население Бразилии – более 209 млн). Глава института, доктор Кристофер Мюррей считает, что Бразилия должна последовать примерам Китая, Италии, Испании и США и ввести строгий карантин, чтобы уменьшить негативные последствия пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

19 июня глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что распространение коронавируса ускоряется. По его данным, 18 июня в мире было зафиксировано около 150 тыс. новых случаев заражения, что является максимумом с начала эпидемии COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Министр культуры Украины выступил против запрета фильмов с актёрами из «черного списка»

05.06 / Искусственное поддержание климата может в будущем нанести планете серьезный урон

13.05 / Михаэль Шумахер признан самым влиятельным человеком в истории “Формулы-1”

24.05 / Вывозной рейс с россиянами из США прибыл в Башкирию

10.04 / Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий Москвы

11.05 / Голикова: РФ придется жить с этой инфекцией

20.06 / В Офисе президента надеются, что представитель “Слуги народа” победит на местных выборах в Киеве

09.05 / Саакашвили заявил, что украинские брокеры три недели растамаживали его стулья

16.04 / Генпрокуратура попросила Роскомнадзор ограничить доступ к фейкам про «отмену денег»

05.06 / Профессора-химика казахстанского вуза уволили за сексистские комментарии в соцсетях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска