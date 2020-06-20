Говорить о возвращении жесткого карантина по всей Украине преждевременно

20.06.2020, 8:30, Новости дня

На данном этапе говорить о возвращении жесткого карантина по всей территории Украины преждевременно. Такое мнение вечером 19 июня в эфире программы “Подробности” на телеканале “Интер” высказал замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Есть четыре индикатора, которые утверждены Министерством здравоохранения. В случае, если в какой-нибудь области один из этих индикаторов превышается – тенденция отслеживается в течение трех дней, региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности по представлению областного санитарного врача вводит ограничительные противоэпидемические меры. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности. Поэтому говорить о жестком карантине на территории всей страны преждевременно”, – отметил он.

Ляшко напомнил, что правительство продлило карантин до 31 июля. “С 22 июня прописываются этапы входа в жесткий карантин, который может быть локальным, региональным”, – заявил чиновник.

Он призвал граждан Украины выполнять рекомендации Министерства здравоохранения: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки. “Это поможет нам остановить распространение коронавирусной болезни”, – заключил главный санврач.

Вже майже традиційне щотижневе включення в Подробиці тижня про ріст захворюваності, карантинні заходи та про навантаження лікарів. Posted by Viktor Liashko on Reede, 19. juuni 2020

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

С 13 июня в Украине наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, ежедневно фиксируют более 600 новых случаев коронавируса. За последние сутки в Украине выявили 921 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем суточного прироста за время эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.