Неизвестную подводную лодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии

20.06.2020, 8:16, Новости дня

Военнослужащие Сил самообороны Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в прилежащей к территориальным водам страны на юге зоне, информирует министерство обороны Японии.

Минобороны Японии сообщило в Twitter, что «18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима (префектуры Кагосима)».

В субботу, 20 июня, лодка снова обнаружена «за пределами прилежащей зоны у острова Екоатэ (префектуры Кагосима)».

Отмечается, что министр обороны Таро Коно приказал «сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации».

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