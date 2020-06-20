 

Поправки к Конституции: на Чукотке досрочно проголосовали более 200 человек

20.06.2020, 7:30, Новости дня

В досрочном голосовании по поправкам к Конституции уже приняли участие тысячи россиян.

Члены избиркомов каждый день отправляются в труднодоступные и отдалённые районы нашей страны, чтобы привезти бюллетени жителям и военным.

На Чукотке уже проголосовали более двухсот человек — оленеводы, охотники, метеорологи и военнослужащие. Досрочное голосование организовано для них с 10 по 30 июня.

Всего члены избирательных комиссий на вертолетах и вездеходах проедут около 40 маршрутов. Ожидается, что досрочно на Чукотке проголосуют около двух тысяч человек, передает телеканал "Россия 24".



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